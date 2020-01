Milan-Torino: cronaca dell’omaggio di San Siro a Kobe Bryant

NEWS MILAN – Kobe Bryant, ex stella NBA e dei Los Angeles Lakers, tragicamente scomparso all’età di 41 anni, è stato omaggiato prima e durante Milan-Torino, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in svolgimento a ‘San Siro‘.

Nei minuti prima del fischio iniziale della partita, il club rossonero ha proiettato un video emozionale per la tragica scomparsa di Bryant, accompagnato, come colonna sonora, dalla canzone “Who wants to live forever?” dei Queen. Applausi di tutto ‘San Siro‘ per celebrare il grande campione.

Quindi, al 24′ del primo tempo, 24 come il numero dell’ultima maglia che Bryant aveva indossato a Los Angeles, è partito un applauso spontaneo da tutto lo stadio di ‘San Siro‘.

In Curva Sud, cuore del tifo milanista, è poi comparso uno striscione in ricordo di Bryant e della figlia, Gianna-Maria Onore, scomparsa con lui all’età di 13 anni. “Rest in peace Kobe and Gianna forever together“, il saluto dei tifosi rossoneri. Per seguire il live testuale di Milan-Torino, continua a leggere >>>

