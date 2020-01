NEWS TORINO – Il difensore brasiliano Bremer, al 34′, ha pareggiato i conti in Milan-Torino, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: Bremer, partito dalle retrovie, ha concluso un bel triangolo con i compagni di squadra infilando Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma sotto misura. Milan-Torino 1-1. Per seguire il live testuale del match di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

