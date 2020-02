Verso Milan-Juventus, sarà Ibrahimovic contro Ronaldo: una sfida tra titani

ULTIME NEWS MILAN – Giusto impostare una squadra giovane per avere un futuro radioso, oppure è meglio puntare su giocatori d’esperienza che però non offrono una visione a lungo raggio? Probabilmente la verità sta nel mezzo. E’ vitale per un club acquistare calciatori che possano dare il via ad un lungo ciclo vincente, ma è altrettanto vero che senza qualche profilo d’esperienza i giovani non abbiano la possibilità di crescere al meglio. Questo potrebbe essere il discorso che è frullato in testa alla dirigenza del Milan quando ha deciso di spingere forte per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Il progetto giovani voluto da Elliott e Ivan Gazidis stenta a decollare ormai da diversi anni. Per questo motivo si è scelto il ritorno dello svedese per cercare di mettere in piedi una situazione di certo non rosea. Il suo impatto, infatti, è stato a dir poco devastante: 3 gol in 6 partite e squadra che gira decisamente meglio. Ibrahimovic assicura una presenza in area di rigore che da sola serve a mettere in soggezione le intere difese della Serie A. Il Derby ha evidenziato i due aspetti all’interno della singola partita. Il grande calciatore si esalta nei match di cartello (un gol, un assist e un palo per Ibrahimovic), mentre il resto della squadra ha avuto paura di vincere. E il risultato finale lo testimonia chiaramente.

Adesso bisogna ripartire già in Coppa Italia, match importantissimo per il Milan, che ha una voglia matta di tornare in Europa. Dall’altra parte ci sarà la Juventus, ferita nell’orgoglio dopo la sconfitta di Verona e che vuole rifarsi immediatamente. A proposito di fuoriclasse, di calciatori che si esaltano nelle grandi partite, come non citare Cristiano Ronaldo. Il portoghese continua a frantumare record su record anche con la maglia della Juventus. Sono più di 700 i gol segnati in carriera, più di 500 quelli di Ibrahimovic. Un’enormità. Il numero 7 bianconero va a segno da 10 partite consecutive e ha appena superato un’altra leggenda come David Trezeguet.

A entrambi la carta d’identità non sorride (38 anni per Ibra, 35 per CR7), ma guai a pensare a Milan e Juventus senza i loro ‘vecchietti’. In una Semifinale di Coppa Italia importantissima per entrambe le squadre, la sfida nella sfida sarà quella tra due dei migliori giocatori non solo dell’ultimo decennio, ma dell’intera storia del calcio. E quindi non resta che attendere il fischio d’inizio per ammirare i due top player indiscussi delle due squadre, sperando che possano dar vita ad uno scontro leggendario, come il loro status e i loro numeri. Intanto ecco le probabili formazioni delle squadre, continua a leggere >>>

