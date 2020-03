Questo Milan è solo Ibrahimovic: lo svedese predica nel deserto

MILAN NEWS – Perché nessuno supporta Zlatan Ibrahimovic? Nessuna giocata dello svedese è banale o fine a se stessa. Ogni passaggio, ogni suo movimento, crea i presupposti per un’azione pericolosa. E i compagni dove sono? Milan-Genoa è stata la prova che questo Milan è solo Ibra. Nessuno ha la qualità e le idee dello svedese.

Esclusi i primi minuti di match, in cui Ibra si divora un clamoroso gol di testa, e poco dopo serve l’assist per l’altro gol mangiato da Calhanoglu, il Milan non è riuscito a pungere a dovere la retroguardia avversaria. Ibra si è più volte abbassato sulla trequarti per provare a far gioco e togliersi dalla pressione dei centrali genoani. Ma la squadra era assente. Nessun inserimento in area con tempi e cattiveria giusti.

Una triste caduta nel silenzio di San Siro. Il Milan esce sconfitto, senza nemmeno lottare. Perché dopo il gol di Ibrahimovic dell’1-2 nel finale, ci si aspettava un’assalto finale. E invece? Nulla di tutto ciò. E il futuro di questa squadra diventa più nero che rosso. La classifica piange e gli obiettivi da qui al termine della stagione sono sempre meno.

Intanto sono arrivate le prime dichiarazioni di Ralf Rangnick sul suo futuro al Milan. Il manager tedesco potrebbe arrivare subito se… continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android