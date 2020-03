VIDEO MILAN – Dal prossimo anno Ralf Rangnick sarà rossonero in veste di manager: allenatore e dirigente, alla inglese. Le parole di Zvonimir Boban non lasciano dubbi, nonostante le smentite. C’è una possibilità che Rangnick arrivi però già da subito al Milan. Dipende tutto da Paolo Maldini e Frederic Massara. Per saperne di più a riguardo, guarda la video news.

