Milan-Genoa, Ibrahimovic: gol numero 60 in rossonero

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic oggi in Milan-Genoa ha segnato il 60° gol in maglia rossonera. Purtroppo una marcatura inutile, visto che la squadra ha perso. Nel finale il suo gol non ha inciso nella possibile rimonta. Nulla da fare per lui e la squadra, che escono dal silenzio di San Siro con zero punti.

I NUMERI DI IBRA – Lo score dello svedese con i rossoneri va comunque aggiornato. Ibrahimovic ha giocato con il Milan 95 partite, segnato 60 gol e servito 25 assist. Praticamente tra gol e assist, è comunque decisivo in ogni partita. Nonostante la sua età, 38 anni ricordiamolo, è il primo a pressare e rincorrere l’avversario. Si prende sempre la responsabilità della giocata, e ogni sua scelta non è mai banale. Purtroppo la squadra lo segue poco e male, e non c’è crisi societaria che tenga. Il suo futuro è comunque in bilico, vista l’incertezza interna che c’è al Milan.

