Milan, Gazidis solo in tribuna: Maldini-Massara assenti, ecco perché

NEWS MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara non vedono la squadra da due giorni, esattamente da giovedì. Fino a quel giorno, infatti, c’era stata la solita alternanza in casa Milan dei dirigenti rossoneri a Milanello, ma da venerdì – giorno in cui Boban ha ricevuto la lettera di licenziamento – il direttore dell’area tecnica e il direttore sportivo non si sono visti. Secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere della Sera, i due dirigenti sarebbero stati colpiti dall’influenza e la loro presenza resta in dubbio anche per la gara di oggi.

Ed infatti oggi durante Milan-Genoa, Ivan Gazidis era da solo in tribuna a San Siro. I motivi dell’assenza di Maldini e Massara al momento sono puramente di salute. In un momento particolarmente complicato per via dell’emergenza Coronavirus, non è consigliabile uscire con sintomi influenzali. Pur non accertati come casi di coronavirus. Un’assenza che in via ufficiale si spiega così, in attesa di conoscere gli sviluppi sul loro futuro dirigenziale dopo l’addio di Boban.

