Romagnoli-Donnarumma-Theo Hernandez: ecco l’oro del Milan

ULTIME NEWS MILAN – “Quando la vita ti dà mille ragioni per piangere, dimostra che hai mille ed una ragione per sorridere”. Una bellissima frase di Benite Costa Rodriguez che, calata nel contesto Milan, ha molto senso in questo momento. La squadra rossonera, dopo la debacle contro l’Atalanta, deve cercare in fretta dei motivi per sorridere e per andare avanti. Il diktat deve essere quello di reagire al più presto, la partita di Bergamo va subito dimenticata. Ci vogliono delle ragioni per rialzarsi e, a ben vedere, qualcosa che faccia accennare un sorriso c’è. A parte Zlatan Ibrahimovic, grande acquisto dei giorni scorsi, ci sono alcuni giocatori che il Milan deve preservare da tutto, mercato in primis: questi sono Alessio Romagnoli, Gianluigi Donnarumma e Theo Hernandez.

Il capitano del Milan è la solita certezza fin dalla stagione 2015/2016. Il grande merito del suo acquisto fu di Sinisa Mihajlovic, che lo aveva allenato alla Sampdoria l’anno precedente. Romagnoli quest’anno si sta superando anche dal punto di vista delle presenze: finora non ha saltato un solo minuto in Serie A. Inoltre le sue prestazioni superano sempre la sufficienza, nonostante il trend non positivo dei rossoneri.

L’altro enorme merito di Sinisa Mihajlovic si chiama Gianluigi Donnarumma. A soli 16 anni, il serbo si è assunto la responsabilità di lanciare il classe 1999 nel match vinto contro il Sassuolo per 2-1. Il resto è storia: a soli 20 anni, Donnarumma ha già collezionato 158 presenze in Serie A, condite da interventi strepitosi che denotano una maturità non comune per la sua giovane età.

Dopo un inizio a rilento a causa di un infortunio alla caviglia, Theo Hernandez ha dimostrato a tutti il perché Paolo Maldini sia andato personalmente ad Ibiza per convincerlo. Il terzino sinistro è addirittura il miglior marcatore del Milan insieme a Krzysztof Piatek con 4 reti segnate. Un percorso che eleva Theo Hernandez ad uno dei migliori interpreti della Serie A e non solo.

Ed ecco che, improvvisamente, ritorna il sorriso, accennato, anche se ancora non convinto a causa dei risultati che stentano ad arrivare. E’ normale che molte cose vanno sistemate, ma è altrettanto vero che non tutto è da archiviare e da rivoluzionare. Il Milan ha delle buonissime fondamenta rappresentate da questi tre giocatori, su cui bisogna costruire il futuro. Preservarli dalle sirene di mercato è un obbligo, ricercare altro sul mercato è un dovere. Ma la base su cui ripartire c’è, ed è solida. Attenzione all’interesse dell’Atletico Madrid per Krzysztof Piatek: per le ultime, continua a leggere >>>

