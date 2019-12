Milan, parla Ibrahimovic: “Il mio idolo? Con Ronaldo stavo ore davanti la tv”

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan ed è subito scattata la Ibra mania. L’attaccante svedese ha quel potere evocativo che cattura l’attenzione di ogni appassionato di sport, ma anche Ibrahimovic ha avuto un idolo? Ebbene sì!

Quando era ragazzo il grande calcio lo guardava in televisione, e lo stesso Ibrahimovic nell’intervista che rilasciato a “GQ” ha detto: “Ronaldo il brasiliano era quello che mi faceva stare davanti alla televisione”.

Ibrahimovic è tornato ma le sue condizioni fisiche non sono ottimali, il dottor Guarino ha illustrato i tempi per far si che lo svedese recuperi a pieno. Per le ultime, continua a leggere >>>

