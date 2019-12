Ibrahimovic, parla il dottor Guarino: “Tre settimane e sarà al meglio”

CALCIOMERCATO MILAN – Arturo Guarino, medico sociale dell’Inter dal 1981 al 1994, ha provato a tracciare un quadro clinico-emotivo del neo-acquisto rossonero Zlatan Ibrahimovic ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni del dottor Guarino:

Sullo stato di forma di Ibrahimovic: “Partendo dal presupposto che il giocatore si è mantenuto in forma allenandosi regolarmente durante questo periodo, è presumibile che la sua condizione fisica sia attualmente quantificabile al 60%. Quindi, considerata anche l’età, necessita sicuramente di un nuovo … rodaggio”.

Su quando potrà tornare al top: “Bisogna calcolare il periodo di un ritiro estivo, di inizio stagione. Almeno tre settimane. Sicuramente, nel caso di Ibrahimovic, il forte carattere e l’indiscusso carisma contribuiranno a consolidare il suo stato di efficienza. Giocare subito non è certo un’ipotesi ideale. È necessario prepararsi a puntino, anche se non è detto che un calciatore, soprattutto un atleta come lui, non possa concedersi qualche spezzone di partita”.

Sull’enorme autostima che ha Ibrahimovic: “È sempre una cosa buona e giusta, non soltanto nel mondo del calcio. Se ha deciso di rimettersi in gioco, alla sua età, sa quello che vuole e come ottenerlo. Il suo effetto potrebbe essere ‘galvanizzante’ anche dal punto di vista morale ed umorale”.

Sulla sua condizione fisica dopo il brutto infortunio del 2017: “Se è ancora Ibra? Lo dirà, come sempre, il campo. Ma io penso proprio di sì. Sicuramente c’è una differenza evidente tra emotività e razionalità. Però la sua forza d’animo mi sembra diventata proverbiale, lascia ben sperare”. Questi, intanto, i numeri di Ibrahimovic nel biennio rossonero 2010-2012: continua a leggere >>>

