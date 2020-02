Milan, momento cruciale della stagione: ora si vedrà chi sei davvero

NEWS MILAN – Sabato sera, a Firenze, il Milan si è buttato via. In vantaggio con una rete, la 7^ nelle ultime 7 gare tra campionato e Coppa Italia, dell’attaccante croato Ante Rebic, i rossoneri sono calati, vistosamente, negli ultimi 20′ del match, subendo il pareggio viola (rigore del cileno Erick Pulgar) e rischiando grosso nel finale, quando soltanto un super Asmir Begovic ha evitato il sorpasso dei padroni di casa.

Certo, gli errori arbitrali, incredibili, commessi da Gianpaolo Calvarese hanno fatto il resto, ma è innegabile come, al ‘Franchi‘, il Diavolo abbia perso 2 punti di fondamentale importanza nella corsa ad un posto nella prossima Europa League. Il Milan, attualmente si trova al 7° posto in classifica, con 36 punti, pari merito con il Napoli di Gennaro Gattuso, sesto, che, però, è avanti ai rossoneri per differenza reti (+4 contro -5) e che, negli scontri diretti, ha strappato un 1-1 a ‘San Siro‘.

Finisse oggi il torneo, il Milan sarebbe ai preliminari di Europa League, torneo considerato, a detta della dirigenza, l’obiettivo minimo stagionale. Partire, però, dai turni preliminari vorrebbe dire anticipare la preparazione precampionato, in una stagione che vedrà anche la disputa dei Campionati Europei da metà giugno a metà luglio e, pertanto, una possibile partenza ad handicap, senza tanti calciatori impegnati in Nazionale, ed il rischio di ritrovarsi, a metà della prossima stagione, senza più benzina nelle gambe.

Uno scenario, che, in casa rossonera, vorrebbero volentieri evitare. Per cercare, dunque, di riprendere quota, ed insidiare perlomeno il 5° posto in classifica, attualmente occupato dalla Roma, distante 6 punti, il Milan, in questo mese di marzo che sta per iniziare, dovrà conquistare più punti possibili. Il calendario sorride al Diavolo: la squadra di Stefano Pioli, infatti, se la vedrà a ‘San Siro‘ contro il Genoa e, fuori casa, contro Lecce e Spal, tre team impegnate nella corsa alla salvezza. Saranno, logicamente, gare molto complicate, ma ampiamente alla portata di Zlatan Ibrahimovic e compagni.

Nel mezzo, si cercherà il miracolo sportivo in casa della Juventus (conquistare la finale di Coppa Italia darebbe una bella spinta emotiva a tutto il gruppo) e, a ‘San Siro‘, arriverà proprio la Roma in un match che potrebbe diventare fondamentale per definire le reali ambizioni del Milan in questa stagione. Uno scontro diretto da non fallire assolutamente. In vista di un aprile che vedrà i rossoneri affrontare, di seguito, Lazio, Juventus (in campionato) e Napoli, ci si dovrà preparare con un mese di marzo a tutta birra.

Sarà, dunque, tra 30 giorni che si capirà cosa vorrà fare il Milan da grande, se continuare a recitare da semplice comprimario del campionato o se, oppure, salire sul carro delle più forti e riprendersi un posto in Europa.

