Milan, che esordio di Begovic! Con lui il Diavolo è in buone mani

NEWS MILAN – Chiamato a raccogliere un’eredità importante, perché Pepe Reina in questa stagione e mezzo ha dimostrato di essere un ottimo vice Donnarumma, straordinario uomo spogliatoio ed elemento di grande esperienza. Asmir Begovic, alla sua prima con la maglia rossonera contro la Fiorentina, ha risposto subito presente, rasserenando anche i più incerti che non lo avevano mai visto all’opera.

Coi viola ci ha messo 37 secondi per sferrare la prima parata su un colpo di testa di Chiesa. Poi ha intuito e toccato il calcio di rigore di Pulgar, sfiorando il miracolo, che invece si è materializzato qualche minuto dopo, salvando col piede il tocco ravvicinato di Cáceres. Insomma, un esordio davvero da incorniciare per il portiere giramondo bosniaco. Da piccolo ha vissuto la guerra e si è dovuto trasferire con la famiglia dapprima in Germania e poi in Canada, paese per cui ha vestito la maglia della nazionale U20.

Poi, però, ha scelto la Bosnia e ha giocato da titolare il Mondiale del 2014 in Brasile. Tra le sue esperienze vanta anche un paio di stagioni al Chelsea, dove aveva un ruolo molto simile a quello che ha oggi in rossonero. Lì era vice di Courtois e soprattutto importante uomo spogliatoio. Conte gli chiese di rimanere il primo anno al suo arrivo a Londra. Il portiere restò e insieme vinsero la Premier League. Poi Stoke City, con il quale segnò una rete da 95 metri, Bournemouth e Qarabag. E ora l’opportunità di vestire una delle maglie più gloriose al mondo – come ha scritto ieri su Instagram – dando garanzie alla squadra anche quando Donnarumma non potrà esserci.

