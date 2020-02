Fiorentina-Milan, Begovic: “Onorato di aver debuttato in questo grande club”

NEWS MILAN – Al termine della gara del Franchi tra Fiorentina e Milan, il portiere dei rossoneri Asmir Begovic ha commentato su Twitter il match. “Prendiamo il punto e pensiamo alla prossima gara. Onorato di aver fatto il mio debutto per questo grandissimo club”, le parole dell’ex Chelsea e Stoke City. Begovic, dal momento del suo ingresso in campo, non ha fatto rimpiangere Donnarumma, uscito poco dopo l’intervallo. Ecco quali sono le sue condizioni>>>

