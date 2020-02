Fiorentina-Milan, distorsione alla caviglia per Donnarumma

FIORENTINA-MILAN – Uscito all’inizio della ripresa di Fiorentina-Milan, Gigio Donnarumma ha subito una distorsione alla caviglia in seguito ad un contrasto con Chiesa (giudicato non falloso dall’arbitro). Nella giornata di domani verranno fatti gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio riportato dal classe ’99. Intanto, la direzione di gara di Calvarese ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android