Intoccabile Calhanoglu: il turco è fondamentale per il Milan di Pioli

NEWS MILAN – Da quando è arrivato al Milan, nell’estate 2017, proveniente dal Bayer Leverkusen per 22 milioni di euro, il fantasista turco Hakan Calhanoglu ha spesso diviso la tifoseria rossonera. C’è chi, infatti, ha sempre ammirato le giocate del numero 10 del Diavolo, riponendo sempre concrete speranze nel suo talento, nei suoi gol e nei suoi assist, e, al contrario, chi lo ha sempre visto come un calciatore buono, ma non da Milan, troppo discontinuo e, talvolta, persino limitante per uno svolgimento avvolgente della manovra.

Nessun allenatore rossonero, però, ha mai rinunciato al suo utilizzo sul terreno di gioco: Calhanoglu giocava titolare, all’inizio della sua avventura italiana, con Vincenzo Montella, sebbene rendesse poco da mezzala nel 3-5-2 dell’Aeroplanino; è stato rilanciato, successivamente, da Gennaro Gattuso, che lo ha utilizzato, talvolta da mezzala talvolta da esterno sinistro d’attacco, nel suo 4-3-3. E, infine, è stato confermato titolare, nel medesimo ruolo, da Marco Giampaolo, all’inizio di questa stagione. Anche se Calhanoglu ha faticato a brillare.

Nelle 7 gare della gestione Giampaolo, infatti, il turco è stato sostituito 3 volte, contro Brescia (64′), Inter (65′) e Genoa (45′), durante partite nelle quali non era riuscito a lasciare il segno. Il suo mondo, però, è cambiato con l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Da quando, infatti, è il tecnico emiliano a guidare il Diavolo, Calhanoglu è divenuto praticamente intoccabile. Sotto la gestione tecnica di Pioli, il nativo di Mannheim ha disputato già 17 partite tra campionato e Coppa Italia, saltando soltanto il Napoli per squalifica, Spal (TIM Cup) Udinese e Torino per infortunio.

In queste gare, Calhanoglu è stato sostituito a Bologna (85′), Cagliari (64′) e Brescia (77′), entrando, invece, nel finale della gara di Coppa Italia a ‘San Siro‘ contro il Torino, che il trequartista ha deciso, in pratica, con una doppietta a cavallo tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio di quelli supplementari. E proprio il cambio di ruolo ha contribuito, in maniera decisiva, a fare di Calhanoglu un intoccabile. Pioli, infatti, ha da tempo abiurato il 4-3-3 per passare dapprima ad un 4-4-2 e, successivamente, passando al 4-2-3-1. In questo assetto tattico, Calhanoglu gioca nel suo ruolo naturale, quello di numero 10 dietro la prima punta, posizione in cui aveva fatto faville a Leverkusen.

Da lì, partendo da una porzione più centrale del terreno di gioco, e muovendosi con maestria tra le linee, Calhanoglu può liberare tutto il suo estro in termini di gol ed assist. Talvolta la fortuna non lo assiste, vedasi il palo dalla distanza centrato nel derby contro l’Inter, ma è sempre nel vivo del gioco e Pioli fatica ad immaginare un Diavolo senza di lui. Il gioiellino Lucas Paquetá, pagato appena un anno fa 38,4 milioni di euro, infatti, si accomoda in panchina poiché schierarlo in campo vorrebbe dire pestare i piedi al turco. Il quale, va detto, sembra trovarsi a suo agio tanto con Zlatan Ibrahimovic, che gli apre gli spazi per gli inserimenti, tanto con Ante Rebic, con cui duetta di frequente sul versante sinistro.

Ed ora anche chi sul ‘carro del turco’ non ci era mai salito adesso comincia a ricredersi. Aumentasse, nell’ultima parte di stagione, il quantitativo di gol (magari anche su calcio di punizione, la sua specialità) e di assist, Calhanoglu potrebbe persino ambire a farsi amare da tutto il pubblico di ‘San Siro‘. Con vista Euro 2020, dove affronterà la nostra Nazionale e, soprattutto, rinnovo di contratto: il suo attuale accordo con il club di Via Aldo Rossi, infatti, scadrà il 30 giugno 2021.

