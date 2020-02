Milan, la media punti di mister Pioli dopo 18 gare

NEWS MILAN – Quella di Firenze è stata la 18^ partita di Stefano Pioli sulla panchina del Milan in campionato. La sua media punti ora è di 1,5 a gara, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. In Coppa Italia, invece, ha vinto due partite e pareggiata una (Juventus ndr). I rossoneri sono al momento al settimo posto in campionato con 36 punti, dopo aver completato il girone di andata a quota 25. Intanto, nel dopogara di Firenze c’è stato un dialogo tra Calvarese, gli addetti al Var e la dirigenza rossonera: ecco com’è andata>>

