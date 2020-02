Fiorentina-Milan, nel post partita dialogo tra Calvarese e dirigenza rossonera

NEWS MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, nel post gara di Firenze la dirigenza del Milan ha avuto un dialogo con l’arbitro Gianpaolo Calvarese e gli addetti al Var. Se col primo l’incontro è stato collaborativo e sereno, meno convincenti sono state le spiegazioni degli addetti. Il club rossonero ha palesato i propri dubbi sulle scelte prese, ma la presa di posizione degli uomini Var non avrebbe per niente convinto i vertici del Milan. Ma avverrà una protesta nei confronti dell’AIA? Continua a leggere>>

