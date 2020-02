Errori in Fiorentina-Milan: dirigenza rossonera protesterà con l’AIA

NEWS MILAN – Le decisioni arbitrali di Calvarese e del VAR in Fiorentina-Milan hanno condizionato l’andamento del match, nonché la mancata vittoria dei rossoneri. Un gol annullato, ma soprattutto un rigore concesso alla Fiorentina esageramente generoso nel finale con il contatto Romagnoli-Cutrone.

Secondo i colleghi de La Repubblica, il Milan avanzerà proteste ufficiali contro l’AIA. Prevista dunque una presa di posizione direttamente contro Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Un atto, secondo molti tifosi, dovuto da parte del Milan.

I rossoneri sono stati danneggiati dalla direzione arbitrale del signor Calvarese, e anche dal non intervento degli uomini VAR proprio in occasione del rigore. Un contatto normale da gioco, con Alessio Romagnoli che tocca palesemente il pallone. Dopo le proteste post-partita ai microfoni delle varie tv, il Milan si muove direttamente contro le alte cariche arbitrali. E peraltro non è la prima volta che l’arbitro Calvarese va contro i rossoneri: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android