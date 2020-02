Napoli, Gattuso: “Avevo due ferri da stiro al posto dei piedi”

VIDEO NAPOLI – Gennaro Gattuso, tecnico partenopeo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Barcellona, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Rivediamo e riascoltiamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, uno stralcio delle dichiarazioni di Gattuso, dove scherza sulle sue preferenze tecniche da allenatore: non vorrebbe mai undici giocatori di sostanza come lo era lui nella sua squadra ideale.

