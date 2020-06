Calhanoglu, l’oro Milan: e con Rangnick sarà ancora più centrale

MILAN NEWS – Il numero 10 sulle spalle ha sempre avuto un certo peso su Hakan Calhanoglu. Il turco del Milan ha vissuto fino a questo momento una delle migliori stagioni da quando è arrivato in Italia nel 2017, ma chi lo conosce bene sa che potrebbe fare ancora di più. Calha vive costantemente con l’etichetta di quello che ha i mezzi per poter fare il definitivo salto di qualità ma che fino ad ora non è riuscito a farlo.

La gara contro la Juventus di venerdì sera all’Allianz Stadium potrebbe essere un’importante occasione per cercare di concludere questa travagliata stagione in ascesa. Calhanoglu agirà da trequartista alle spalle di Ante Rebic, il ruolo che lui ha sempre apprezzato maggiormente e che in più di un’occasione non ha nascosto essere la sua posizione preferita in campo. Farà da suggeritore, nonostante in questa stagione abbia realizzato solamente un assist vincente; il 20 ottobre in occasione di Milan-Lecce, gara d’esordio di Pioli.

Nell’arco della stagione ha segnato 5 reti tra campionato e Coppa Italia, mostrando colpi di grande classe come la doppietta contro il Torino ai quarti di finale. Il numero 10 turco, poi, sarebbe già stato contattato da Ralf Rangnick per la prossima stagione, essendo il tedesco un grande estimatore di Hakan. E’ noto, infatti, che il Lipsia nel 2019, con il professore in panchina, lo avesse richiesto a gran voce nel mercato di gennaio, ricevendo il secco ‘no’ di Rino Gattuso.

Nel progetto del prossimo anno sarà, dunque, ancora più centrale, ed è per questo motivo che starebbe cercando di fare di tutto per rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2021. Hakan ha da poco cambiato agenzia procuratrice passando alla ISMG International di Gordon Stipic, una delle più grandi in Germania e in Europa. Secondo il Corriere dello Sport, il turco potrebbe accettare anche un rinnovo ad ingaggio più basso rispetto agli attuali 2,5 milioni, ma allungando gli anni di contratto. Ecco cosa aveva detto Calhanoglu su Rangnick alcune settimane fa in un’intervista a Sky Sport>>>

