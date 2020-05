Calciomercato Milan – Un’altra calda estate per Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – La versione online de ‘La Gazzetta dello Sport‘ ha sottolineato come, sebbene per il momento sia tornato ad allenarsi a Milanello con il sorriso stampato sulla faccia, si preannunci un’altra lunga e calda estate per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare del Milan dalla stagione 2015-2016.

Per Donnarumma il presente si chiama Milan e, contratto alla mano, anche l’immediato futuro, giacché il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021. Dietro le quinte, però, qualcosa si muove. Il Milan, che non vuole perdere il suo numero 99 a costo zero tra un anno, ha avviato i contatti per trovare una soluzione che metta tutti d’accordo.

Secondo ‘gazzetta.it‘, l’intenzione del club rossonero sarebbe quella di prolungare l’attuale contratto di un altro anno, quindi portando la nuova scadenza al 30 giugno 2022, con ingaggio fisso ridotto, ma, tramite bonus, che potrà salire anche sopra gli attuali 6 milioni di euro stagionali percepiti da Donnarumma con il Diavolo.

Una soluzione, questa, ideale per il Milan ma che, logicamente, dovrà passare dal vaglio di Mino Raiola, agente di Gigio, il quale, per il futuro del suo assistito, ha più volte sottolineato che, per lui, dovrà esserci un progetto sportivo importante. Il legame tra Donnarumma ed il Milan è fuori discussione, ma, chiaramente, c’è anche l’ambizione di misurarsi con palcoscenici più importanti come quello della Champions League.

L’eventuale arrivo di Ralf Rangnick, e, eventualmente, di Julian Nagelsmann, potranno risultare decisivi per una sua permanenza, convinta, al Milan? Questa la domanda che si pone la ‘rosea’, aggiungendo come, se non ci fosse stata la pandemia da coronavirus, il campionato di Serie A 2019-2020 sarebbe finito domenica prossima e, pertanto, la trattativa tra Milan e Donnarumma sarebbe già nel vivo.

Ora, invece, i tempi si sono un po’ diluiti e, ammesso che il torneo riparta davvero, tutto è rinviato alla fine dell’attuale stagione. Per Donnarumma, sono pronte a fare un tentativo le big della Premier League, il PSG, il Real Madrid ed anche la Juventus resta alla finestra … DALLA SPAGNA, INTANTO, ASSOCIANO UN ‘NUOVO’ NOME AL MILAN COME SOSTITUTO DI GIGIO >>>