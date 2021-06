Europei 2021 – Italia, record di imbattibilità in porta: i numeri

L'Italia di batte un record storico durante gli Europei: mantiene la porta inviolata per 1.168', superando i 1.143' di Dino Zoff

L'Italia prosegue il suo cammino agli Europei grazie alla vittoria per 2-1 contro l'Austria. La prestazione degli Azzurri non è stata brillante come al solito (qui potete leggere le nostre pagelle), ma comunque la squadra di Roberto Mancini è riuscita a strappare il pass per i quarti di finale: ora ad attenderla ci sarà una tra Belgio e Portogallo.