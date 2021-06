Pagelle Italia-Austria 2-1: Chiesa e Pessina salvano una Nazionale opaca

Il cammino della Nazionale di Roberto Mancini continua: con una vittoria in Italia-Austria, gli azzurri hanno portato a casa la qualificazione agli ottavi di finale. Punteggio di 2-1 grazie alle reti di Federico Chiesa e Matteo Pessina al 95' e al 105' minuto dei supplementari e di Sasa Kalajdzic al 115'. Italiani che hanno sofferto più del previsto e come mai successo finora, con gli avversari che si sono resi pericolosi dalle parti di Gianluigi Donnarumma più volte, con anche un gol annullato. Poche occasioni per l'Italia, diverse per l'Austria. Adesso testa ai quarti di finale, in programma venerdì 2 luglio contro una tra Belgio e Portogallo, alle 21:00, a Monaco di Baviera.