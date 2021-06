Calciomercato Milan – Attacco, è Jovic l’alternativa di Giroud

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luka Jovic, tornato al Real Madrid dopo il prestito all'Eintracht, potrebbe vestire il rossonero

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato acquisterà un nuovo centravanti, è tornato a pensare a Luka Jovic. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Questo perché, ad oggi, non è poi così sicuro che Olivier Giroud, la prima scelta rossonera per l'attacco, riesca a liberarsi a parametro zero dal Chelsea. Club che, ricordiamo, ne ha esteso unilateralmente il contratto fino al 30 giugno 2022.

Ecco, allora, che il Milan si è cominciato a guardare intorno per le alternative. La principale porta proprio il nome dell'attaccante serbo. Classe 1997, di proprietà del Real Madrid, è reduce da sei mesi in prestito in Bundesliga alla sua ex squadra, l'Eintracht Francoforte. Così come nel caso di Giroud, il Milan concluderebbe l'affare di calciomercato per Jovic soltanto a costo zero.

Mentre, però, nel caso dell'attaccante francese, si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo a costo zero, per Jovic il Real Madrid è disponibile a concederlo in prestito al Milan. Da valutare se con diritto di riscatto o meno. Si tratta pur sempre di un calciatore che, nell'estate 2019, le 'Merengues' avevano pagato ben 60 milioni di euro più 5 di bonus. In rossonero, Jovic avrebbe la possibilità di giocare di più e di dimostrare il suo talento.

Il suo primo anno in Spagna si era concluso con 2 gol in 32 partite. A metà della scorsa stagione, dunque, la sua seconda alla 'Casa Blanca', il prestito all'Eintracht per farlo rinascere: ma anche qui ha segnato solo 4 gol in 18 gare. Al Milan, ha evidenziato la 'rosea', Jovic potrebbe avere spazio, in una stagione ricca di tanti appuntamenti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Nonché crescere molto con la guida di Zlatan Ibrahimovic.

Non è la prima volta che il nome di Jovic, nelle cronache di calciomercato, viene accostato al Milan. Stavolta, però, le condizioni di ingaggio sarebbero favorevoli e i buoni uffici tra i due club (anche Brahim Díaz seguirà il percorso Madrid-Milano) potrebbero agevolare la buona riuscita dell'affare. Milan, le news di mercato più importanti di sabato 26 giugno >>>