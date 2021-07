Calciomercato Milan – Isco, cala il prezzo: ecco a quanto si può prendere

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco è in uscita dal Real Madrid e, dopo tanti anni, ha finalmente un prezzo accessibile

Daniele Triolo

Il Milan, in questa estate di calciomercato, potrebbe finalmente coronare il sogno di acquistare Isco. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come il fantasista andaluso fosse già stato, in passato, trattato dal Diavolo. È accaduto nel 2014, poi nell'estate 2017 e infine nel mercato invernale 2019. Che sia questa estate del 2021 la volta buona per vederlo in maglia rossonera?

Arrivato a Madrid nel 2013 come primo colpo dell'era di Carlo Ancelotti alla 'Casa Blanca', Isco potrebbe ora andare via proprio con il ritorno del tecnico emiliano sulla panchina del Real Madrid. L'allenatore, infatti, non lo considera un titolare. Secondo la 'rosea', se gli dovesse suggerire una destinazione, non potrebbe far altro che indirizzarlo nella Milano rossonera. I suoi 'guai' a Madrid sono iniziati con la gestione di Santiago Solari e sono proseguiti con Zinedine Zidane.

Pagato 30 milioni di euro, il suo cartellino è arrivato a toccare anche i 100 milioni di euro di valore prima dell'involuzione in campo e, di conseguenza, del deprezzamento di Isco in sede di calciomercato. Il Milan, oggi, può prenderlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, anche in considerazione del fatto che il contratto del giocatore con i 'Blancos' scadrà soltanto il 30 giugno 2022. Motivo per cui può essere acquistato solo a titolo definitivo e non in prestito.

Isco è un giocatore che, sulla carta, può fare le fortune del Milan in Serie A ed in Champions League. Non è soltanto in grado di muoversi da trequartista (laddove il Milan ha disperato bisogno dopo l'addio di Hakan Calhanoglu), bensì di svariare su tutto il fronte d'attacco. E la duttilità, come noto, è una qualità che non passa mai inosservata agli occhi del tecnico rossonero Stefano Pioli. Milan, le news più importanti di mercato del 4 luglio >>>