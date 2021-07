Calciomercato Milan – Torna Brahim Díaz: ecco la formula dell’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz vestirà la maglia rossonera anche nella stagione 2021-2022. Ecco la sua situazione

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta per riportare in rossonero Brahim Díaz. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. I rossoneri avranno nuovamente a disposizione il fantasista di Málaga dopo la buona, prima stagione con il Diavolo, caratterizzata da 7 gol e 4 assist in 39 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Per la 'rosea', infatti, sono ormai superati tutti gli ostacoli per il suo ritorno dal Real Madrid. La novità dell'operazione, però, sta nella formula del nuovo trasferimento di Brahim Díaz in Italia. Non più prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, così come stabilito da Milan e Real Madrid in un primo momento, bensì una nuova cessione in prestito secco fino al 30 giugno 2022.

Una condizione, questa, che consentirà al Milan di avere alcuni benefici fiscali. Si è sbloccata, così, la trattativa per il Brahim Díaz-bis. Sarà lui, dunque, il quarto annuncio stagionale del Milan in entrata, dopo quelli per Mike Maignan, per il riscatto di Fikayo Tomori e per l'acquisizione a titolo definitivo di Sandro Tonali. Milan, le news di mercato più importanti di mercoledì 14 luglio >>>