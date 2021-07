Calciomercato Milan – Si stringe per il rinnovo di Kessié: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié ha il contratto in scadenza tra un anno. Il club rossonero vuole blindarlo così

Daniele Triolo

Il Milan è pronto a sprintare per la trattativa più importante di questo calciomercato estivo: il rinnovo di Franck Kessié. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. L'operazione è molto sentita anche dalla piazza rossonera che, da tempo, chiede il prolungamento del contratto del 'Presidente'. Soprattutto dopo aver perso a parametro zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu in questa sessione di trattative.

Ecco perché, dopo aver assestato tre colpi di mercato in entrata uno dietro l'altro (Olivier Giroud, Fodé Ballo-Touré, Brahim Díaz), questa potrebbe essere la settimana dell'accordo per il rinnovo di contratto di Kessié. La speranza della dirigenza del club di Via Aldo Rossi è quella di trattenere Kessié e, intorno a lui, costruire un progetto sempre più solido, dove aumenterà sensibilmente l'importanza che l'ivoriano già vanta nei meccanismi di gioco rossoneri.

La questione di calciomercato per Kessié, ha sottolineato il 'CorSport', è meramente economica. Il Milan finora gli ha riconosciuto 2,2 milioni di euro netti a stagione: il rappresentante del numero 79 rossonero, George Atangana, ha chiesto praticamente il triplo per il suo assistito. Da ambienti milanisti filtra come la proprietà del club meneghino, il fondo Elliott Management Corporation, abbia dato il via libera ad accontentare tali richieste economiche.

Un accordo è possibile, dunque, è 5,5-6 milioni di euro netti all'anno. Il risparmio degli ingaggi di Donnarumma e Calhanoglu potrebbe aiutare a colmare la distanza attuale tra domanda ed offerta. La proposta del Diavolo è pronta per essere recapitata al manager di Kessié. Questa settimana, ha evidenziato il quotidiano romano, sono previsti incontri (o al massimo continui contatti telefonici, lo capiremo con il passare dei giorni), tra Paolo Maldini, Frederic Massara e lo stesso Atangana.

Il giocatore, dal canto suo, ha sempre dato priorità al Milan. In rossonero si trova bene, lavora bene con mister Stefano Pioli e con lui vorrebbe aprire un ciclo. Soprattutto adesso che il Diavolo tornerà a disputare la Champions League.