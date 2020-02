Verso Milan-Juventus, Calhanoglu si esalta a San Siro: i numeri

NEWS MILAN – Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro.

Una di queste riguarda Hakan Calhanoglu, che questa sera giocherà titolare contro i bianconeri nel ruolo di trequartista. Il turco ha segnato proprio nella sfida più recente dei rossoneri in Coppa Italia contro il Torino la sua unica marcatura multipla con i rossoneri – inoltre, tutti i suoi cinque gol in questa stagione sono arrivati in gare casalinghe. Intanto ecco i precedenti tra le due squadre nella competizione, continua a leggere >>>

