Verso Milan-Juventus, i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia

NEWS MILAN – Il sito ufficiale bianconero juventus.com ha pubblicato alcune curiosità su Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro.

Una di queste è quella relativa ai precedenti tra le due squadre nella competizione. Milan e Juventus si sono affrontate 25 volte in Coppa Italia: sette successi rossoneri, 11 vittorie bianconere e sette pareggi. Per quanto riguarda le sfide giocate a San Siro, il bilancio è in equilibrio: tre vittorie per parte e tre pareggi. Intanto torna a parlare Yonghong Li, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android