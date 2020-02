Verso Milan-Juventus, Yonghong Li: “Vincerà Ibrahimovic contro Ronaldo”

NEWS MILAN – Yonghong Li, ex presidente del Milan, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha scritto un post in merito alla partita di questa sera tra Milan e Juventus, soffermandosi in particolare sulla grande sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. “Vincerà Ibrahimovic – scrive Yonghong Li. Sarà un match emozionante”. Ecco il post pubblicato.

INTANTO AL MILAN SONO STATI PROPOSTI DUE GIOCATORI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android