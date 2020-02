Calciomercato Milan – Wanyama e Foyth non convincono

CALCIOMERCATO MILAN – Mancano ancora diversi mesi all’apertura del mercato estivo, ma il Milan inizia a studiare qualche colpo in entrata. Come viene riportato a calciomercato.com, nelle ultime settimane sono stati proposti Victor Wanyama e Juan Foyth, calciatori del Tottenham, ma entrambi non convincono la dirigenza rossonera.

Foyth viene considerato un difensore di talento ma che deve crescere ancora molto, e dunque la valutazione di 20 milioni viene considerata eccessiva. Wanyama, invece, non viene considerato una prima scelta a centrocampo, anche perchè per caratteristiche è considerato simile Kessie. Si deciderà nei prossimi mesi, ma la sensazione è che questi due giocatori non arriveranno al Milan. Intanto Maldini e Pioli pensano al successore di Pioli. Ecco chi è il favorito, continua a leggere >>>

