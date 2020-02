Serie A – Milan, Rebic segna un gol ogni 107 minuti

NEWS MILAN – Dopo una prima parte di stagione vissuta ai margini della squadra, il 2020 di Ante Rebic è iniziato nel migliore dei modi dal punto di vista calcistico.

La stagione del 26enne croato ha preso una piega positiva, tant’è che adesso sta correndo veloce verso un posto agli Europei con la sua Croazia.

Fino a questo momento per Rebic sono arrivati 4 gol in 427 minuti giocati in Serie A, con una media quindi di un gol ogni 107 minuti. Questi numeri lo rendono l’attaccante rossonero più prolifico.

Nel frattempo, giungono delle notizie, dalla Spagna, sul futuro della panchina del Milan. L’attuale tecnico Stefano Pioli potrebbe essere sostituito da … per scoprirlo, continua a leggere >>>

