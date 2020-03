Serie A, calciatori cresciuti nel vivaio: il Milan è in ottima posizione

NEWS MILAN – Il CIES ha pubblicato nelle ultime ore una classifica alle squadre di calcio che hanno schierato in questa stagione giocatori che sono cresciuti nel settore giovanile. Il Milan in Serie A si trova al terzo posto con un 13,3%. Al primo c’è il Genoa con una percentuale del 19,3%, mentre al secondo c’è il Brescia. In Europa il primo posto spetta all’Atletico Madrid di Diego Simeone con un 48,3%. Intanto il Napoli spara alto per Milik. Gli aggiornamenti, continua a leggere >>>

