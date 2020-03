Calciomercato Milan – Il Napoli spara alto per Milik: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Una situazione quella tra Arkadiusz Milik e il Napoli che, con ogni probabilità, porterà ad un divorzio in estate. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2021 e per il momento non ci sono in programma incontri. Milik vorrebbe un adeguamento dello stipendio da 2,5 a 4 milioni di euro, la stessa cifra percepita da Dries Mertens e Kostas Manolas. Nessun riscontro è arrivato dalla dirigenza del Napoli che, a meno di clamorosi colpi di scena, venderà il suo attaccante in estate.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che non svenderà il suo giocatore, anzi. La base d’asta parte da 40 milioni, ma la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 50. Il Milan, interessato a Milik per il dopo Ibrahimovic, è avvisato.

