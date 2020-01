Classifica europea ricavi 2018-2019: Milan fuori dalla Top 20

NEWS MILAN – Nuovo record: 10,6 miliardi di dollari, questa è la somma totale dei ricavi generati nella scorsa stagione. ‘Deloitte Football Money League‘ ha pubblicato la classifica dei top 20 club di calcio per ricavi generati nella stagione 2018/2019. Al comando c’è Il Barcellona, che per la prima volta ha superando il Real Madrid diventando anche il primo club a superare la soglia dei 900 milioni di dollari. Il Manchester United è terzo davanti a Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Tottenham e Chelsea. La Premier League inglese continua ad avere il maggior numero di club presenti nella top 20, ben 8.

Per quanto riguarda le squadre italiane, sono solo 4 quelle che figurano in questa particolare classifica. La Juventus sale dall’11° al 10° posto con una crescita del fatturato di 524,5 milioni di dollari, in gran parte da attribuire all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Dietro c’è l’Inter, 14° e con una significativa crescita dei ricavi a 416 milioni di dollari, anche grazie agli introiti dei diritti tv garantiti dal ritorno in Champions League.

Poi troviamo la Roma, che ha registrato un fatturato pari a 263,6 milioni di dollari, perdendo l’8% rispetto alla stagione precedente, oltre al fatto che è stata superata dai tedeschi dello Schalke 04. Il Napoli, infine, entra nella top 20 con ricavi generati che ammontano a 236,6 milioni di dollari. Non c’è spazio invece per il Milan.

Le uniche squadre della top 30 non appartenenti ai cinque maggiori campionati sono l’Ajax al 23° posto con $227,5 milioni, il Benfica al 24° posto con $225,5 milioni, lo Zenit San Pietroburgo al 28° posto con $205,8 milioni e il Porto con $201 milioni che occupa la 29° posizione.

