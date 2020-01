Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Aurier nel mirino: ecco l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan sta valutando un’offerta da 15 milioni per Serge Aurier. Il terzino ivoriano aveva detto al Tottenham che voleva andarsene già in estate. Gli Spurs, però, lo valutano molto di più: circa 25 milioni. I rossoneri hanno deciso di rinforzare il reparto e Aurier vuole andare via, ecco perchè alla fine si potrebbe raggiungere un accordo, magari a metà strada, intorno ai 20 milioni. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra. Aurier sarebbe il profilo ideale per il Milan: classe 1992, è nel fiore della carriera e ha già molta esperienza anche a livello internazionale. Inoltre, può giocare su entrambe le fasce e anche da centrale.

