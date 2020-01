Calciomercato Napoli – Tottenham su Llorente: proposto Vertonghen

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Tottenham è in cerca di un sostituto per l’infortunato Harry Kane. Gli ‘Spurs’, oltre Krzysztof Piatek, confermano l’interesse per Fernando Llorente mettendo sul piatto Jan Vertonghen, in scadenza di contratto.

La società inglese rivuole l’attaccante spagnolo in Premier League e mette sul piatto un importante tassello della propria rosa. Il Napoli dal canto suo, non ha molto interesse verso il centrale belga e sembra declinare la proposta. Secondo quanto riferito da “Repubblica”, i londinesi hanno proposto ai vertici partenopei il prestito del giocatore belga, attualmente in scadenza di contratto e fuori dai progetti futuri dello staff tecnico degli ‘Spurs‘.

Lo scambio di prestiti con Llorente non ha però convinto il Napoli, che al momento non sembra interessato all’operazione. Intanto in casa Milan è arrivato un altro tassello a rinforzare la rosa: per le ultime, continua a leggere >>>

