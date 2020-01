Calciomercato Milan – Piatek, il Tottenham decide di fare sul serio

CALCIOMERCATO MILAN – La partita contro il Cagliari vinta dal Milan per 2-0 ha confermato quanto ci si aspettava: Krzysztof Piatek non è più l’attaccante titolare rossonero. Il polacco è rimasto in panchina per tutta la partita, una situazione che lo potrebbe portare altrove. In questo senso, secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il Tottenham starebbe facendo sul serio per portare il ‘Pistolero’ in Inghilterra. L’esperto di mercato afferma che gli ‘Spurs’ hanno incaricato l’intermediario Frank Trimboli per parlare con il Milan di Piatek. Situazione in evoluzione, ma il destino dell’ex Genoa potrebbe essere ben presto lontano da Milano.

