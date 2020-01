Napoli, Gattuso tuona: “Qui c’è gente seria, escono fuori cose non vere”

NEWS NAPOLI – Gennaro Gattuso, ex allenatore dei rossoneri, ha parlato alla stampa durante la conferenza della vigilia di Lazio-Napoli. Queste le sue dichiarazioni prima di un match delicatissimo come quello dell’Olimpico di Roma:”Inizio a vedere la squadra che piace a me, ci servono due-tre risultati positivi. Bisogna continuare e commettere meno errori rispetto alle partite con l’Inter e col Parma. La squadra sembrava totalmente diversa, inizia a palleggiare come piace a me. Incontreremo una squadra che fa bene da molti mesi e gioca un buon calcio, come noi all’inizio faticava”.

“Ci vuole serenità e tranquillità, non siamo tranquilli e dobbiamo andare alla ricerca di tutto questo. Fabian? Domani vedrete chi scenderà in campo, i giocatori stanno facendo ciò che gli sto chiedendo. Sento parlare di multe e di squadra che non sta sul pezzo, io non regalo niente a nessuno. C’è grande entusiasmo, c’è gente che rimane cinque ore nella struttura per allenarsi. Non vedo tutte queste problematiche, a volte escono fuori cose non vere”.

Riguardo la classifica del Napoli: “Mica sto qua a raccontarvi barzellette o bugie, se avessi visto una squadra morta lo avrei detto. Non possiamo pensare di avere una classifica come quella attuale, bisogna mettere i giocatori nella condizione migliore lavorando con entusiasmo in un contesto sereno e tranquillo. Diego Demme? Non parlo di lui perché non è ancora un nostro calciatore, ne parleremo non appena arriverà”.

Sul rapporto con il Presidente Aurelio De Laurentiis: "Col Presidente mi sento tutti i giorni, lui fa domande a me e io le faccio a lui. Faouzi Ghoulam? Ha fatto i primi dieci giorni spingendo al massimo, ora ha un piccolo problema e ha ricominciato a correre con i preparatori atletici".

