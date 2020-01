Serie A – Verso Cagliari-Milan: i convocati rossoneri di Pioli

NEWS MILAN – Quest’oggi, al termine dell’allenamento di rifinitura al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati per Cagliari-Milan, gara in programma domani, alle ore 15:00, alla ‘Sardegna Arena‘. Questa la lista completa dei rossoneri disponibili per la trasferta in Sardegna.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernández, Musacchio, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá;

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Rafael Leão, Piątek, Rebić, Suso.

Dall’elenco manca, naturalmente, Mattia Caldara, ceduto nelle scorse ore all’Atalanta. Il giocatore, nativo di Bergamo, torna così a casa dopo un anno e mezzo piuttosto tribolato per via degli infortuni. Per le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore della ‘Dea‘, continua a leggere >>>

