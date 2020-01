Calciomercato Milan – Ceduto Caldara all’Atalanta: cifre e dettagli dell’affare

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, Mattia Caldara, classe 1994, è stato ceduto dal Milan all’Atalanta, società in cui è cresciuto e dove ha già totalizzato 66 presenze e 10 gol tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Caldara ritorna a Bergamo con la formula del prestito gratuito per 18 mesi, fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e percentuale di futura rivendita del cartellino in favore del club di Via Aldo Rossi.

Caldara sosterrà già domani le visite mediche con la ‘Dea‘. Ma quanto conviene, al Milan, cedere Caldara con questa formula? Per l’impatto a bilancio di questa operazione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android