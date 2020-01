Calciomercato Milan – Di Marzio: “Caldara all’Atalanta, ultimi dettagli”

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra essere davvero ad un passo il ritorno di Mattia Caldara, classe 1994, all’Atalanta, club in cui è cresciuto e ha collezionato, finora, 66 presenze e 10 gol tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, quindi, ha svelato i dettagli del trasferimento a Bergamo del difensore di proprietà del Milan.

Si tratterà, dunque, di un prestito biennale (o, per meglio dire, per 18 mesi, fino al 30 giugno 2021), con diritto di riscatto in favore del club orobico.

Il Milan, al contempo, dovrebbe sostituire il partente Caldara proprio con un centrale in uscita dalla ‘Dea‘: per le ultime, continua a leggere >>>

