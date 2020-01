Calciomercato Milan – Di Marzio: “Caldara all’Atalanta nel giro di 24 ore”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, manca davvero pochissimo per il ritorno di Mattia Caldara, classe 1994, all’Atalanta.

La trattativa tra Milan ed Atalanta, infatti, per Caldara è arrivata alla fase finale: dovrebbe essere chiusa nelle prossime 24 ore sulla base di un prestito di 18 mesi, fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto in favore del club orobico.

L’agente del calciatore bergamasco, Giuseppe Riso, è stato quest’oggi nella sede del Milan per il passo in avanti decisivo nella trattativa: un incontro positivo, che conferma ulteriormente l’ottimismo per il buon esito dell’affare tra le società.

