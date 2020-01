Calciomercato Milan – Kjaer ha detto sì: ecco cosa manca per chiudere

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, per rinforzare le rispettive retroguardie, Milan ed Atalanta stanno lavorando sullo scambio tra Mattia Caldara, classe 1994, difensore di Bergamo che farebbe così ritorno alla casa madre, e Simon Kjaer, danese, classe 1989, ex Palermo e Roma, che rappresenterebbe l’elemento di esperienza per la difesa di Stefano Pioli.

In giornata è arrivato il sì di Kjaer al trasferimento al Milan, con Caldara ed Atalanta che, contestualmente, stanno trovando la quadratura del cerchio per concretizzare l’intera operazione. Cosa manca, allora, per chiudere l’affare tra i club? Il problema è la differenza di stipendio tra i due giocatori: motivo per cui l’agente di Caldara, Giuseppe Riso, è stato oggi a ‘Casa Milan‘ nel primo pomeriggio.

Da capire come lo scambio possa svilupparsi tecnicamente, con l’opzione prestito con diritto di riscatto che va per la maggiore per entrambi i calciatori. Per l’attacco, invece, il Diavolo sta puntando, con decisione, Matteo Politano dell’Inter. Per conoscere la richiesta dei nerazzurri per il loro esterno offensivo, continua a leggere >>>

