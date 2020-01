Calciomercato Milan – Diavolo su Politano: ecco la richiesta dell’Inter

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato parlano di un Milan pronto ad intervenire, in entrata, per acquisire un nuovo esterno offensivo da 4-3-3. Ieri, infatti, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha incontrato l’entourage di Matteo Politano, classe 1993, di proprietà dell’Inter, incassando un sì di massima al passaggio in rossonero.

Per Politano, però, si dovrà eventualmente ragionare con l’Inter sulla base di un trasferimento a titolo definitivo: riscattato dal Sassuolo per 25 milioni di euro dopo un anno di prestito, i nerazzurri valutano il loro calciatore 20 milioni di euro. Per tutte le altre idee del Diavolo, in entrata ed in uscita, per questa sessione invernale di mercato, continua a leggere >>>

