Calciomercato Milan – Politano idea per l’attacco, piace anche Under

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan a sorpresa sta lavorando per acquistare un esterno offensivo in grado di mettere Ibrahimovic in condizione di segnalare. Il nome è quello di Matteo Politano, calciatore che l’Inter ha acquistato per venticinque milioni nell’estate 2018: l’ex Sassuolo sta giocando pochissimo in questa stagione con Antonio Conte, ma potrà trasferirsi da una parte all’altra di Milano solo a titolo definitivo per non meno di 20 milioni.

La ricerca di un esterno offensivo fa capire come il futuro di Suso sia estremamente incerto. Il problema è che non sono solo calate le prestazioni dello spagnolo, ma anche le pretendenti: per il momento, infatti, è arrivata solo una richiesta di prestito da parte della Sampdoria. Ritornando a Politano, ieri c’è stato un incontro a Casa Milan con Davide Lippi, agente del calciatore, ma i rossoneri starebbero pensando anche a Under, attaccante della Roma. Al momento non c’è stato nessun contatto tra i due club, ma i giallorossi attribuiscono al turco una valutazione di addirittura 50 milioni di euro.

L’altro tassello da inserire in rosa è quello del difensore centrale. Il nome caldo è sempre quello di Simon Kjaer, calciatore in uscita dall’Atalanta. Todido, infatti, si allontana sempre di più, e dunque il danese può essere una soluzione a tempo (prestito di sei mesi), considerando che la difesa rossonera ha bisogno di almeno due centrali: Duarte è infortunato, Gabbia è considerato inesperto (deve ancora debuttare in prima squadra) e Caldara può essere ceduto in prestito all’Atalanta per ritrovarlo in piena forma la prossima stagione. Attenzione anche alla porta: Reina può andare all’Aston Villa, ma il Milan deve trovare prima un sostituto. Intanto nelle ultime ore è spuntato il nome di un altro difensore, continua a leggere >>>

