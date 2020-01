Calciomercato Milan – Caldara e l’Atalanta: “Sono davvero molto contento”

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, manca ancora l’ufficialità, ma Mattia Caldara può essere considerato a tutti gli effetti un neo giocatore dell’Atalanta.

Il difensore centrale ritorna a Bergamo con la formula del prestito gratuito per 18 mesi, fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e percentuale di futura rivendita del cartellino in favore del club rossonero. Il quotidiano inoltre ha riportato delle brevi dichiarazioni di Caldara: “Sono davvero molto contento”. Ma quanto conviene, al Milan, cedere l’ex Juventus in questa sessione di mercato? Per l’impatto a bilancio di questa operazione, continua a leggere >>>

