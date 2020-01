Calciomercato Milan – Napoli su Ricardo Rodríguez: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Napoli di Gennaro Gattuso, non soddisfatto del rendimento di Mario Rui e Faouzi Ghoulam, vuole portare Ricardo Rodríguez sotto il Vesuvio.

Il Milan è disponibile a lasciare partire il laterale elvetico, classe 1992, in prestito secco dopo due stagioni e mezzo in rossonero. Per le ultime, invece, sulla trattativa per Jean-Clair Todibo del Barcellona, continua a leggere >>>

