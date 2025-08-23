partite
Serie A, Milan-Cremonese: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ MILAN-CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Pulisic, Gimenez, Saelemaekers. A disposizione: P. Terracciano, Athekame, De Winter, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Ricci, Jashari, Chukwueze. Allenatore: Massimiliano Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Okereke. A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani, Ceccherini, Folino, Castagnetti, Johnsen, Pajero, Vandeputte, Lordkypanidze, De Luca, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
+++ MILAN-CREMONESE, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, Milan-Cremonese, prima giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
