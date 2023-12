Primavera 1 TIM – Lazio-Milan 1-0: altra sconfitta per Abate | PM NEWS

La Lazio sfrutta la punizione beffarda del primo tempo e un'ottima difesa per vincere. Il Milan ha tenuto tanto palla, ma ha creato oggettivamente poco. Rossoneri ora terzi in classifica, superati dai biancocelesti. La squadra di Abate non è riuscita a penetrare la forte difesa della Lazio ( QUI COMMENTO E CLASSIFICA ). Il migliore Cuenca, male Sia ( QUI LE PAGELLE )

Termina un primo tempo particolare: il Milan fa la partita, ma non trova spazi. La Lazio sfrutta la sola occasione e chiude in vantaggio.

Il Milan Primavera, allenato da Ignazio Abate, viene dalla sconfitta contro il Cagliari in campionato dove, al momento, ha 23 punti ed è secondo in classifica, frutto di 7 vittorie conquistate contro il Monza (3-1) e Sassuolo (2-0) in trasferta e contro la Sampdoria (2-1) Bologna (4-1), Juventus (3-0) e Atalanta (3-1) in casa, e appunto Lecce (2-0). Nel mezzo, 2 pareggi contro Fiorentina (1-1) e Roma (0-0) e le due sconfitta contro l'Empoli (2-1) e, appunto, contro il Cagliari.